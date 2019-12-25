Журналист сообщил, какие трудности возникли между Киевом и Львовом

Джон Хелмер объяснил, почему Россия выигрывает у Украины.

Недавние российские атаки на украинскую столицу привели к нарушению цепочки военных поставок, тянущейся от Польши и Львова. Соответствующее заявление сделал американский журналист Джон Хелмер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Западный эксперт пояснил, что прежде всего Вооруженные силы России продвигаются на западном направлении вперед. Также фиксируется усиление воздушных ударов по Киеву. В США уверены, что действия Москвы на линии соприкосновения результативны и дают ожидаемый Кремлем эффект. Также выполняет оперативная задача, порученная командованием.

Город начинают отрезать от остальной страны — и с востока, и с запада. Символом этого стали удары по Северному и Южному мостам. <…> Мосты не разрушили полностью, но их выводят из строя. <…> А это, в свою очередь, создает серьезные "узкие места" и проблемы для украинских военных, затрудняя переброску военных грузов от польской границы через Львов в транспортный узел Киевской области и далее на восток, к линии фронта Джон Хелмер, иностранный журналист

Ветеран ЦРУ сообщил, куда Зеленскому придется эвакуироваться из Киева.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works