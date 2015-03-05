Жильцы разрушившейся Дачи Кривдиной просят взамен три квартиры

Стало известно, что жильцы Дачи Кривдиной, где накануне обрушилась башня, просят взамен аварийного жилья три квартиры. Об этом сообщает генеральный директор ООО "Норд Отель" Екатерина Гутнер в беседе с 78.ru.
По словам Гутнер, конфликт между жильцами и собственником длится уже 4 года. Компания предлагает переехать жильцам в квартиру на Приморском шоссе — обустроенную, площадью 30 "вадратов", а у них комната 16 метров по ордеру. Однако они отказываются. Екатерина Гутнер рассказала, что с каждым годом условия переезда меняются.
Изначально просили две однокомнатные и одну двухкомнатную квартиры, но потом умерла бабушка, и они попросили три однокомнатных. И мы физически не можем заставить их переселиться, а добровольно они не хотят принимать наши вполне законные условия,
— рассказала Екатерина Гутнер.
Предпринимательница отметила, что все это время на Даче Кривдиной "фактически они не жили", после обрушения и внимания прессы, они вновь там обосновались. Также Гутнер неоднократно оповещала через письма жильцов, что здание аварийное и непригодно для жизни. Со стороны проживающих ответа не было.
Екатерина Гутнер объяснила в чем причина постоянного переноса ремонта исторического здания.
Мы проводили экспертизу, уже привлекали подрядчика, но дело в том, что ни один подрядчик не может проводить работы, пока жильцы не переселятся. Мы платим штрафы, но ничего сделать не можем.,
— добавила предпринимательница.
Известно, что сейчас "прокуратура оказывает содействие" предпринимательнице. Гутнер подчеркнула, что не может пойти на шантаж жильцов потому, что у них есть свое жилье в собственности. На сегодняшний день директор компании — собственника здания заявила, что ждёт официального разрешения властей переселить, наконец, жильцов в другое место.
Напомним, 31-го июля у Дачи Кривдиной обрушились верхние этажи и башня. В последний раз кровлю ремонтировали 50 лет назад. Жители ждали от собственника ремонта здания, но он предложил им вшестером переехать в однокомнатную квартиру. Петербуржцы возмущены тем, что их пытаются выселить.
Ранее мы сообщали, что КГИОП подаст заявление в полицию на собственника Дачи Кривдиной. Специалисты ведомства считают, что хозяин дачи ООО "Норд Отель" нарушил статьи об уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, а также нарушение требований их сохранения или использования.
Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Объятие"
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