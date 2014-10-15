Дача Кривдиной, в которой проживает семья, обрушилась

Долгое время башня дачи была накренена.

У Дачи Кривдиной в Сестрорецке обрушились верхние этажи. Об этом 31-го июля в своей группе в "ВКонтакте" сообщил благотворительный фонд "Объятие".

В доме проживает семья. Местная жительница рассказывала Piter.TV о том, что на верхние этажи они не поднимаются, так как там может быть опасно. В последний раз кровлю ремонтировали 50 лет назад. Сегодня она все-таки не выдержала. Жители ждали от собственника ремонта здания, но он предложил им вшестером переехать в однокомнатную квартиру. Петербуржцы возмущены тем, что их пытаются выселить. После обрушения на место, кроме МЧС, никто не приезжал.

За ненадлежащее состояние памятника ООО "Норд-Отель" в январе 2021-го года оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Объятие"