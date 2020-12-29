Суд оштрафовал застройщика на 850 тыс. рублей за ненадлежащее состояние двух памятников в Сестрорецке

В зданиях проводился демонтаж конструкций, имелись трещины, гнила древесина и так далее.

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес два постановления о привлечении к административной ответственности ООО "Норд-Отель" за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ. Было установлено, что "Дача Косяковй Л.И." и "Дача Кривдиной" в Сестрорецке находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Нарушения обнаружил КГИОП во время плановой выездной и документарной проверки 28 февраля 2020-го года. На объекте культурного наследия федерального назначения "Дача Косяковой" демонтировали крыльцо в юго-восточной части зданий, на крыльце начала гнить древесина, были трещины, ступени частично утрачены, в перекрытиях есть сквозные отверстия, местами отбита штукатурка, краска шелушится и так далее. Здание находится на Ермоловском проспекте, 9, литера Б.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

"Дача Кривдиной" находится на Садовой улице, 8/16, литера А. В ней не обеспечили водоотвод, водосточные трубы и отмостка отсутствуют, на деревянных декоративных элементах наблюдается деструкция древесины, следы намоканий, гнили, отдельные элементы утрачены. В помещениях фрагментарно обрушился штукатурный слой потолка, есть следы протечек, лестница перекошена. В центральной части у здания складировался мусор. За эти и иные нарушения суд назначил организации штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский девелопер приобрел историческое здание у Таврического сада.

Фото: citywalls.ru