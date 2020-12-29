Петербургский девелопер приобрел историческое здание у Таврического сада

Квартиры планируют продавать уже с этого года.

Девелопер элитной недвижимости ГК "Еврострой" приобрел 23 квартиры в историческом доме Карла Шрейбера около Таврического сада. Начать продажи фамильных резиденций планируют уже в этом году, сообщила пресс-служба организации.

Здание находится на пересечении Захарьевской и Потемкинской улиц. Клубный дом назвали "Три Грации" — в честь дочерей Юпитера, каждая из которых олицетворяет собой юность, красоту и привлекательность. В доме высокие потолки и "открыточный" вид из окон на Смольный собор.

Здание было построено в 1906-1907 годах. В 2010-м году его реконструировали под современное использование.

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Фото: citywalls.ru