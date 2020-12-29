Канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове приспособят под бизнес-центр

Ранее в здании в стиле конструктивизм располагался завод "Красный гвоздильщик".

Здание Канатного цеха с водонапорной башней на 25-линии В.О. планируют приспособить под бизнес-центр. Холдинг "Setl Group" отправил на государственную экспертизу проект реставрации, сообщил застройщик 18-го января.

При проведении работ водонапорная башня будет сохранена, также как и конфигурации и габариты оконных и дверных проемов, рисунок и расстекловка проемов, бетонный полукруглый козырек над входом. Восстановить северные и западные дворовые фасады планируют в стилистике лицевых фасадов, а фасад со стороны Масляного канала – на основании существующего архитектурного решения на данный момент.

При переустройстве здания из промышленного в бизнес-центр необходимо будет создать внутренний атриум. Он представляет собой вытянутое по горизонтали пространство, объединяющее под стеклянным фонарем офисные помещения 1-3 этажей.

Со стороны западного дворового фасада появится пристройка. Она расположится вне границ территорий объекта культурного наследия.

Ранее проект реставрации получил положительное заключение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Также он рассматривался на общественном обсуждении с представителями "Архклуба" и историков архитектуры. Девелопер проводил проектирование совместно с ООО "Кант".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры потратят почти 79 млн рублей.

Фото: citywalls.ru