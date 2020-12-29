На реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры потратят почти 79 млн рублей

Работы обещают завершить к 1 сентября.

Смольный заключил с компанией "Возрождение Петербурга" госконтракт на реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры. Как сообщили в пресс-служба городской администрации, лавру обновят к празднованию 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Известно, что работы в Семинарском корпусе и на южных воротах главного двора проведут до 1 сентября, в реставрацию вложат порядка 78,6 млн рублей. Компанию-подрядчика выбрали посредством конкурса, проект реставрации фасадов с лепным декором, ворот, фундаментов и известнякового цоколя уже разработали, завершив обследование корпуса в 2019 году. Отмечается, что исторические деревянные двери и оконные рамы памятника русского барокко XVIII века будут восстановлены.

В Смольном заявили, что в 2021 году планируется также текущий ремонт фасадов церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и реставрация ворот восточного двора Лавры.

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Фото: Piter.TV