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Стоимость ремонта квартиры в Петербурге значительно возросла
Сегодня, 8:11
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lizapoluda

Стоимость ремонта квартиры в Петербурге значительно возросла

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Горожанам придется заплатить за работы на 3,1% больше, чем 3 месяца назад.

С октября цена за ремонт петербургских квартир возросла даже по сравнению со столицей. Так, хозяевам недвижимости придётся заплатить на на 3,1% больше. Об этом сообщили аналитики агентства INFOLine и представители строительных магазинов "Петрович".

Проведение ремонта на одном квадратном метре стоит около 6712 рублей: в Москве за такие же работы потребуют 6034 рубля. Подобная разница в цене обусловлена ростом расходов на напольные покрытия и сухие строительные смеси в Петербурге. 

Эксперты INFOLine отмечают, что в 2021 году продолжит оставаться высоким спрос на строительные материалы из-за активного роста в сфере строительства недвижимости. 

Ранее мы рассказали о том, что  в Петербурге переоценены до 70% новостроек.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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