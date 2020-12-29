Стоимость ремонта квартиры в Петербурге значительно возросла

Горожанам придется заплатить за работы на 3,1% больше, чем 3 месяца назад.

С октября цена за ремонт петербургских квартир возросла даже по сравнению со столицей. Так, хозяевам недвижимости придётся заплатить на на 3,1% больше. Об этом сообщили аналитики агентства INFOLine и представители строительных магазинов "Петрович".

Проведение ремонта на одном квадратном метре стоит около 6712 рублей: в Москве за такие же работы потребуют 6034 рубля. Подобная разница в цене обусловлена ростом расходов на напольные покрытия и сухие строительные смеси в Петербурге.

Эксперты INFOLine отмечают, что в 2021 году продолжит оставаться высоким спрос на строительные материалы из-за активного роста в сфере строительства недвижимости.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге переоценены до 70% новостроек.

Фото: Piter.TV