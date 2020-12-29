В Петербурге переоценены до 70% новостроек

Наибольший рост цен замечен в сегментах комфорт- и бизнес-класса.

За период с мая 2018 по декабрь 2020 года цена за квадратный метр в новостройках Петербурга выросла на 29,08% - с 89,5 тысяч рублей за кв. м. до 126,2 тысяч рублей за кв. м. В Ленинградской области цены за тот же период выросли на 26,3% - с 58,7 тысяч рублей за кв. м. до 79,7 тысяч рублей за кв. м. Об этом сообщил руководитель компании "Только Лучшая Недвижимость" Алексей Лякин.

Самый высокий рост цен зафиксирован на объекты комфорт-класса и бизнес-класса, которые располагаются в локациях, где конкуренция со стороны других проектов не очень велика. Проще говоря, наиболее значительный рост стоимости "квадрата" был отмечен в проектах точечной застройки. На мой взгляд, в 2021 году взрывного роста цен на первичном рынке уже не будет. Алексей Лякин, руководитель компании "Только Лучшая Недвижимость", основатель и преподаватель онлайн Школы Недвижимости, управляющий партнер франшизы АН "НФЦ"

Кроме того, эксперт добавил, что в связи с высоким спросом и низкими ставками по ипотечным кредитам многие проекты в городе значительно переоценены: доля подобных проектов составляет 60-70%.

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Фото: Piter.TV