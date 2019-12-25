Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники

В 47 регионе можно арендовать жилье примерно за 5000 рублей в сутки.

Ленобласть вошла в число самых бюджетных направлений для отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба "Авито Недвижимость".

В 47 регионе можно арендовать жилье примерно за 5000 рублей в сутки. Это в два раза дешевле, чем в Приморском крае и Московской области. Довольно бюджетно стоят дома в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карелии.

Дорого загородный отдых обойдется в Ямало-Ненецком автономном округе, там за сутки придется заплатить 15 тысяч рублей, в Забайкальском крае – 11 тысяч рублей.

Сельхозпроизводители Ленобласти подготовили медикам 10 тонн подарков.

Фото: Piter.tv