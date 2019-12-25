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Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники
Сегодня, 13:54
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nastya960

Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники

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В 47 регионе можно арендовать жилье примерно за 5000 рублей в сутки.

Ленобласть вошла в число самых бюджетных направлений для отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба "Авито Недвижимость".

В 47 регионе можно арендовать жилье примерно за 5000 рублей в сутки. Это в два раза дешевле, чем в Приморском крае и Московской области. Довольно бюджетно стоят дома в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карелии.

Дорого загородный отдых обойдется в Ямало-Ненецком автономном округе, там за сутки придется заплатить 15 тысяч рублей, в Забайкальском крае – 11 тысяч рублей. 

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Фото: Piter.tv

Теги: загородный дом, новый год
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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