Сельхозпроизводители Ленобласти подготовили медикам 10 тонн подарков

Всего подготовлено 8000 подарочных корзин.

Сельхозпроизводители из Ленобласти подготовили для медиков региона 10 тонн новогодних подарков. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Новогодние подарки уже начали развозить в медицинские учреждения, их доставят в 24 поликлиники и ковидных стационара. В подарочные наборы вошли мясная, рыбная, молочная продукция, сладости.

Всего подготовлено 8000 подарочных корзин.

#Спасибодоктор: водители поблагодарят врачей Петербурга необычным способом.

Фото: ВКонтакте/ Администрация Ленинградской области