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Сельхозпроизводители Ленобласти подготовили медикам 10 тонн подарков
Сегодня, 12:55
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nastya960

Сельхозпроизводители Ленобласти подготовили медикам 10 тонн подарков

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Всего подготовлено 8000 подарочных корзин.

Сельхозпроизводители из Ленобласти подготовили для медиков региона 10 тонн новогодних подарков. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Новогодние подарки уже начали развозить в медицинские учреждения, их доставят в 24 поликлиники и ковидных стационара. В  подарочные наборы вошли мясная, рыбная, молочная продукция, сладости.

Всего подготовлено 8000 подарочных корзин.

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Фото: ВКонтакте/ Администрация Ленинградской области

Теги: медики, подарки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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