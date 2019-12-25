Сельхозпроизводители Ленобласти подготовили медикам 10 тонн подарков

Сельхозпроизводители из Ленобласти подготовили для медиков региона 10 тонн новогодних подарков. Об этом сообщила администрация 47 региона.
Новогодние подарки уже начали развозить в медицинские учреждения, их доставят в 24 поликлиники и ковидных стационара. В подарочные наборы вошли мясная, рыбная, молочная продукция, сладости.
Всего подготовлено 8000 подарочных корзин.
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Фото: ВКонтакте/ Администрация Ленинградской области
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