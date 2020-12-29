Спасибодоктор: водители поблагодарят врачей Петербурга необычным способом

В среду, 30 декабря, в 18:00 все автомобилисты Петербурга смогут выразить свою благодарность врачам города и поздравить их с наступающим 2021 годом.

Всех тех, кто будет за рулем, мы просим нажать свой автомобильный клаксон, и сиреной своего автомобиля поздравить врачей с Новым годом. У них был очень сложный период, и эмоционально, и физически. Сейчас, как вы знаете, ситуация с пандемией еще далека от улучшения, поэтому мы хотим сказать врачам спасибо за их самоотверженность.

Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга