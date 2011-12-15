КГИОП подаст заявление в полицию на собственника Дачи Кривдиной

Специалисты ведомства считают, что хозяин дачи ООО "Норд Отель" нарушил статьи об уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, а также нарушение требований их сохранения или использования.

Стало известно, что КГИОП 31-го июля подаст заявление в полицию на собственника Дачи Кривдиной после обрушения верхних этажей, которая находится в Сестрорецке. Владельцу федерального памятника грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, заявление о преступлении в связи с обрушением башни Дачи Кривдиной комитет подаст в ОМВД России по Курортному району Петербурга. Специалисты ведомства считают, что хозяин дачи ООО "Норд Отель" нарушил статьи об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также нарушение требований их сохранения или использования. Наказание по первой статье - штраф в размере до 3 млн рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Помимо этого, в КГИОП сообщили, что рассмотрят вопрос о возбуждении в отношении собственника административного дела по ч. 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа по ней может достигать 20 млн рублей.

Отметим, что компания "Норд Отель" неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание памятника в 2017–2018 годах и в 2021 году. По подсчетам КГИОП, общая сумма всех штрафов и неустоек фирмы составила 900 тыс. рублей.

Ранее Piter.tv публиковал материал о том, как живет семья в памятнике архитектуры, который вот-вот развалится.

Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Объятие"