Смольный не предоставит жильцам разрушенной дачи Кривдиной жильё вне очереди

Причина – здание не признано аварийным.

Власти Петербурга не предоставят жильцам деревянной дачи Кривдиной в Курортном районе новое жилье вне очереди. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на полученный жильцами ответ жилищного комитета.

Занимаемое вашей семьей жилое помещение непригодным для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции в установленном... порядке не признано. Многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признан. ответ жилищного комитета

Смольный напомнил, что здание принадлежит компании ООО "Норд Отель", которая и должна выступать в интересах жильцов. Более того, именно компания может признать дом аварийным. Кстати, по этой причине власти и не признавали объект непригодным для проживания.

В феврале 2018 года суд обязал "Норд Отель" привести в порядок дачу Кривдиной. Однако действий не последовало. Дача Кривдиной является федеральным объектом культурного наследия. В доме до сих пор проживают люди. Проверка показала, что руководство отеля не принимало должных мер по обеспечению сохранности объекта, что привело к его частичному разрушению.

Фото: citiwalls.ru