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Дача Кривдиной в Сестрорецке будет отреставрирована
Вчера, 21:43
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ProkVad
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Дача Кривдиной в Сестрорецке будет отреставрирована

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Суд обязал "Норд Отель" привести в порядок дачу Кривдиной в Сестрорецке.

Сестрорецкий районный суд обязал владельца федерального памятника — деревянной дачи Кривдиной в Курортном районе — принять должные меры по сохранению здания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

"Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску прокурора Курортного района в защиту неопределенного круга лиц к ООО "Норд Отель", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дача Кривдиной является федеральным объектом культурного наследия. В доме до сих пор проживают люди. Проверка показала, что руководство отеля не принимало должных мер по обеспечению сохранности объекта, что привело к его частичному разрушению.

В заявлении истец просил суд: обязать "Норд Отель" устранить нарушения ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ, а именно:

  • в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести первоочередные консервационные работы;
  • в течение 9 месяцев по заданию КГИОП разработать документацию по ремонту и реставрации объекта;
  • в течение 20 месяцев выполнить ремонт и реставрацию;
  • в течение 12 месяцев выполнить благоустройство территории объекта.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

 

Фото: сайт citiwalls.ru

Теги: дача , кривдина , норд отель , сестрорецк , суд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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