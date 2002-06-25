Дача Кривдиной в Сестрорецке будет отреставрирована

Сестрорецкий районный суд обязал владельца федерального памятника — деревянной дачи Кривдиной в Курортном районе — принять должные меры по сохранению здания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
"Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску прокурора Курортного района в защиту неопределенного круга лиц к ООО "Норд Отель", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дача Кривдиной является федеральным объектом культурного наследия. В доме до сих пор проживают люди. Проверка показала, что руководство отеля не принимало должных мер по обеспечению сохранности объекта, что привело к его частичному разрушению.
В заявлении истец просил суд: обязать "Норд Отель" устранить нарушения ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ, а именно:
- в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести первоочередные консервационные работы;
- в течение 9 месяцев по заданию КГИОП разработать документацию по ремонту и реставрации объекта;
- в течение 20 месяцев выполнить ремонт и реставрацию;
- в течение 12 месяцев выполнить благоустройство территории объекта.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Фото: сайт citiwalls.ru