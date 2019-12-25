Собственника Дачи Кривдиной оштрафовали на 500 тысяч рублей после обрушения башни

Piter.tv узнал о судьбе объекта культурного наследия, у которого летом 2021 года обрушилась башня. До этого собственник не раз привлекался к ответственности.

После прошлогоднего обрушения верхних этажей и башни в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры собирались возбудить новое дело, однако дальнейших новостей о здании не было. Piter.tv поинтересовался в ведомстве, началась ли реставрация здания.

Собственником постройки является ООО "Норд Отель". В доме жили люди.

После падения башни 6 августа 2021 года полиция Курортного района возбудила уголовное дело по статье 243.1 УК РФ о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Кроме того, в сентябре КГИОП составил протокол об административном правонарушении по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". По итогам рассмотрения иска в феврале 2022 года Куйбышевский районный суд оштрафовал собственника на 500 тысяч рублей.

К настоящему времени на Объекте завершены первоочередные противоаварийные работы. По имеющейся информации, ведется разработка проектной документации на проведение работ по сохранению Объекта. сообщили в КГИОП.

За все время, пока дача находится в собственности компании, общая сумма штрафов и неустоек составила 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.tv