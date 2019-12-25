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Собственника Дачи Кривдиной оштрафовали на 500 тысяч рублей после обрушения башни
Сегодня, 13:00
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Собственника Дачи Кривдиной оштрафовали на 500 тысяч рублей после обрушения башни

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Piter.tv узнал о судьбе объекта культурного наследия, у которого летом 2021 года обрушилась башня. До этого собственник не раз привлекался к ответственности.

После прошлогоднего обрушения верхних этажей и башни в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры собирались возбудить новое дело, однако дальнейших новостей о здании не было. Piter.tv поинтересовался в ведомстве, началась ли реставрация здания.

Собственником постройки является ООО "Норд Отель". В доме жили люди. 

После падения башни 6 августа 2021 года полиция Курортного района возбудила уголовное дело по статье 243.1 УК РФ о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Кроме того, в сентябре КГИОП составил протокол об административном правонарушении по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". По итогам рассмотрения иска в феврале 2022 года Куйбышевский районный суд оштрафовал собственника на 500 тысяч рублей. 

К настоящему времени на Объекте завершены первоочередные противоаварийные работы. По имеющейся информации, ведется разработка проектной документации на проведение работ по сохранению Объекта.

сообщили в КГИОП. 

За все время, пока дача находится в собственности компании, общая сумма штрафов и неустоек составила 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: дача кривдиной, объект культурного наследия, реставрация, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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