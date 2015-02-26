Японка вернулась в страну из Египта.

Женщина умерла на карантине в аэропорту Токио. Об этом сообщили представители информационного агентства Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения. По данным чиновникам, погибшая находилась на территории воздушной гавани из-за положительного теста на коронавирус. Для карантинного участка это первый летальный случай.

Известно, что японка проживала в префектуре Хиросима. Она вернулась в страну из Египта. По прилете у нее выявили положительную реакцию на COVID-19, после чего пассажирку поместили в карантинный стационар. Заражение протекало бессимптомно, но утром 27 марта во время ежедневного телефонного опроса о состоянии здоровья женщина не ответила. Позже к ней в комнату пришли медики, которые нашли тело.

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