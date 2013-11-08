На АЭС "Фукусима-1" обнаружили незначительную утечку радиоактивных отходов

Представители Tokyo Electric Power нашли сгустки, излучающие радиацию.

На территории АЭС "Фукусима-1" обнаружили незначительную утечку радиоактивных отходов. Об этом сообщили представители местной энергетической компании Tokyo Electric Power. Специалисты уточнили, что выявлена излучающая радиацию гелеобразная масса. Интенсивность излучения от сгустков составляет порядка 13 миллизивертов каждый час.

Представители японской компании полагают, что утечка отходов могла произойти из-за коррозии в одном из контейнеров, который хранился с января по март. Теперь в TEPCO собирают информацию о произошедшем. Они не приводят сведения о повышении уровня радиации в точках замера.

Напомним, что в марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах. Процесс сопровождался выбросами радиации в атмосферу и взрывами водорода. Была загрязнена прилегающая территория, из которой власти эвакуировали около 165 тысяч местных жителей. К настоящему времени данный район очищен, туда вернулась большая часть граждан. На АЭС проводятся ликвидационные работы. На демонтаж объектов уйдет 40 лет.

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