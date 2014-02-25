Первым бегуном эстафеты стала футболистка Адзуса Ивасимидзу.

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на трансляцию мероприятия, которая велась на сайте организационного комитета "Токио-2020". Известно, что старт был дан с территории футбольного тренировочного центра J-Village, расположенного в префектуре Фукусима.

В рамках торжественного мероприятия на сцену поочередно вышли артисты в костюмах самураев, танцовщицы и барабанщики. После этого учащиеся Фукусимы продемонстрировали зрителям картины, написанные ими специально для Олимпийских игр. На них были изображены парящие журавли, выпрыгивающий из воды кит. После этого хор японских школьников спел композицию Hana wa saku ("Цветы распускаются"). Ее сочинили в рамках благотворительной программы помощи регионам, которые пострадали от последствия зкмлетрясенифй и цунами 2011 года, при участии телеканала NHK.

В конце церемонии на сцену была вынесена лампада с привезенным из Греции олимпийским огнем. От него было зажжено пламя факела эстафеты. Первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу. Она выступала за сборную Японии с 2006 по 2013 года.

Летняя Олимпиада в Токио будет проведена без иностранных болельщиков.

Фото: sports.xinhuanet.com

Видео: Tokyo2020