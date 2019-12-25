В Японии заступил на службу восьмой эсминец с системой "Иджис"

Корабль получит на вооружение SM-3 Block IIA.

В Японии заступил на службу новейший восьмой эсминец противоракетной обороны "Хагуро" с системой "Иджис". Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства Кyodo. Корабль получил свое название в честь одной из горных вершин северо-востока страны. Он будет размещен на вооружении базы ВМС Сасебо на острове Кюсю. Эта территория обращения к Корейскому полуострову и КНР.

Напомним, что "Хагуро" стал восьмым эсминцем, на котором установлена компьютеризированная система наведения Aegis. Как и первый корабль серии "Мая" новое судно имеет технику, позволяющую обмениваться с вооруженными силами США сведениями о ракетах и самолетах противника, даже если их еще не засекли собственные государственные радары.

"Хагуро" также является вторым японским кораблем, который военные могут оснастить ракетами SM-3 Block IIA. От прошлых модификаций оружие (совместной разработки Вашингтона и Токио) отличается более мощным двигателем. Это дает ракетам возможность лететь более тысячи км и перехватывать баллистические цели на высоте до 500 км.

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