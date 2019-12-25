Японцев напугали российские учения на Южных Курилах

Пользователи прокомментировали выступление посла РФ в Токио.

Японцев напугали российские военные учения на Южных Курилах. Журналисты местного издания Mainichi Shimbun опубликовали материал о речи посла РФ в Токио, который выступил на пресс-конференции. Дипломат считает естественным стремление Москвы обеспечить безопасность собственных территорий, так как Вашингтон позиционируют РФ как угрозу. При этом спикер подчеркнул, что мероприятия не направлены против Японии, а нужны только для защиты законных национальных интересов. Заявление посла прокомментировали жители региона.

Не может такого быть, чтобы Россия на полном серьезе готовилась к нападению США на "северные территории". Если что-то произойдет на Тайване или Сенкаку, Россия может под шумок вторгнуться на Хоккайдо пользователь Ber

Пользователь Yas подчеркнул, что Токио необходима такая техника, которая сможет ликвидировать противника. Он заявил, что только в этом случае страна сможет нанести хоть какой-то урон. Он призвал создать в Японии крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Пользователь Imy призвал власти заняться срочным укреплением обороны Хоккайдо. Mhz надеется, что Токио остановит продажу истребителей F-15, а вместо этого отремонтирует их.

В настоящее время у Японии нет возможности вернуть острова и подписать мирный договор. Японии придется наращивать военную мощь и ждать пока не развалится российская экономика. пользователь Mao

В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года минутой молчания.

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