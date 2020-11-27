ЗРК "Тор-М2" появится на вооружении зенитных подразделений ВВО

Обновленная техника с новыми ракетами поступит в Восточный военный округ.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" появится на вооружении зенитных подразделений Восточного военного округа России. Об этом журналистам "Известий" рассказали представители оборонного ведомства. Специалисты объяснили, что основными преимуществами модернизированной техники в отличие от предыдущих версий будет новая установка 9М338К.

Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В любом случае это своевременный и важный шаг, особенно актуальный на фоне заявлений о возможном размещении американских ракет в Японии. Василий Кашин, военный эксперт

Разработчикам удалось разместить на боевой машине порядка 16 ракет. Их дальность поражения составляет до 16 километров при высоте до 10 километров. Ранее специалисты занимались обновлением систем связи "Тор-М2". Комплекс имеет широкополосного подключения к командным пунктам.

Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка".

Фото: Минобороны России

