  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка"
Сегодня, 10:52
27
lesjasap

Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка"

0 0

Премьер-министр РФ подписал документ о расширении границ территории опережающего развития.

Михаил Мишустин утвердил расширение границы территории опережающего развития "Камчатка". Глава российского правительства подписал постановление кабинета министров с целью запуска новых инвестиционных проектов на базе ТОР "Камчатка".

Решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта. Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей

пресс-служба правительства

Чиновники пояснили, что резидентам ТОР будет доступен серьезный перечень льгот и преференций. Среди таких преимуществ: сниженные ставки по налоговому обложению и страховым взносам, упрощение порядка трудоустройства иностранцев, свободная таможенная зона.

В России планируют запустить новый инвестиционный цикл.

Фото: Правительство России

Теги: камчатка, михаил мишустин, регионы, тор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии