Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка"

Михаил Мишустин утвердил расширение границы территории опережающего развития "Камчатка". Глава российского правительства подписал постановление кабинета министров с целью запуска новых инвестиционных проектов на базе ТОР "Камчатка".

Решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта. Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей

пресс-служба правительства