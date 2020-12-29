Мишустин утвердил расширение границы ТОР "Камчатка"

Михаил Мишустин утвердил расширение границы территории опережающего развития "Камчатка". Глава российского правительства подписал постановление кабинета министров с целью запуска новых инвестиционных проектов на базе ТОР "Камчатка".
Решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта. Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей
пресс-служба правительства
Чиновники пояснили, что резидентам ТОР будет доступен серьезный перечень льгот и преференций. Среди таких преимуществ: сниженные ставки по налоговому обложению и страховым взносам, упрощение порядка трудоустройства иностранцев, свободная таможенная зона.
В России планируют запустить новый инвестиционный цикл.
Фото: Правительство России
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