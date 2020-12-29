Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным

Российский премьер-министр рассказал о реформе госаппарата.

Михаил Мишустин призвал сделать государственный аппарат более эффективным, современным и функциональным. Об этом глава правительства России сообщил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума. Глава кабинета министров призвал управленцев приблизиться к работе в формате "сервисного государства".

Безусловно, цифровизация позволит повысить эффективность и государственного управления, приблизиться к формату "сервисного государства". Чтобы люди могли получать все услуги проактивно. И госаппарат должен быть настроен под такие изменения Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник рассказал, что сейчас проводится реформа, которая будет завершена до первого апреля текущего года. В рамках программы будет утверждена предельная численность государственных служащих, а также организован фонд оплаты труда. Михаил Мишустин уверен, что госаппарат должен иметь понятные и четко разграниченные сферы ответственности, в которых не будет пересечений в обязанностях и контроле. Для этого правительство уменьшит число подразделений и сократит количество заместителей руководителей.

Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа.

Видео: Youtube/РАНХиГС