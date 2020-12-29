Глава кабмина РФ назвал цели экономики.

Михаил Мишустин призвал продолжать политику по диверсификации экспорта газа. Об этом глава российского правительства сообщил участникам Гайдаровского форума в видеообращении. По словам чиновника, сейчас государству необходимо перестроить структуру экономической отрасли, но топливо в виде нефти и газа еще долго будут играть значительную роль на мировых рынках. Он также призвал не игнорировать смену акцентов и наращивать темпы развития производств по изготовлению нефтегазохимической продукции, а также сжиженного природного газа.

В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров пояснил, что сейчас для российской экономики есть внешние вызовы. Из-за них чиновникам необходимо сделать отрасль максимально разнообразной.

Мишустин заявил, что формат удаленки не исчезнет после пандемии.

Видео: Youtube/РАНХиГС