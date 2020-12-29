Глава кабмина считает, что сейчас дистанционная работа уже не является только вынужденной мерой.

Михаил Мишустин заявил, что формат удаленки не исчезнет после пандемии. Об этом глава правительства рассказал участникам Гайдаровского форума в видеообращении. По мнению чиновника, режим удаленной работы в стране будет развиваться и дальше не только в инновационных отраслях, но и в сфере производства.

Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода...Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник сделал отсылку на результаты исследования. Социологи зафиксировали, что доля дистанционной занятости российского населения к началу лета 2020 года составляла 10-15 процентов. По заявлению главы кабмина России, специфика удаленной работы с учетом опыта последних месяцев уже учтена в Трудовом кодексе. Мишустин уверен, что ранее удаленный формат работы был вынужденной мерой, но сейчас он определяется уже самой экономикой.

Мишустин рассказал о социальном казначействе.

Видео: Youtube/РАНХиГС