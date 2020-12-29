Михаил Мишустин заявил, что формат удаленки не исчезнет после пандемии. Об этом глава правительства рассказал участникам Гайдаровского форума в видеообращении. По мнению чиновника, режим удаленной работы в стране будет развиваться и дальше не только в инновационных отраслях, но и в сфере производства.
Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода...Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией с неизбежными изменениями на рынке труда, и прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Чиновник сделал отсылку на результаты исследования. Социологи зафиксировали, что доля дистанционной занятости российского населения к началу лета 2020 года составляла 10-15 процентов. По заявлению главы кабмина России, специфика удаленной работы с учетом опыта последних месяцев уже учтена в Трудовом кодексе. Мишустин уверен, что ранее удаленный формат работы был вынужденной мерой, но сейчас он определяется уже самой экономикой.
Мишустин рассказал о социальном казначействе.
Видео: Youtube/РАНХиГС
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