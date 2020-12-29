Глава кабмина РФ напомнил о необходимости внедрения цифровых технологий.

Михаил Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы. Об этом глава правительства рассказал в видеообращении к участникам Гайдаровского форума. По словам спикера, распространение коронавируса показало необходимость более активного использования цифровых форматов.

Эффективное решение задач в сфере цифровизации привело к тому, что сегмент разработки передовых IT-решений стал одним из самых конкурентных в мире. Сегодня российские специалисты соперничают со своими иностранными коллегами Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник рассказал, что в том числе внедрение цифровых технологий касается и социальной сферы общества. В рамках проводимого форума вручается премия "Цифровые вершины", которая отмечает наиболее перспективные бизнес-продукты, разработанные отечественными специалистами.

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Видео: Youtube/РАНХиГС