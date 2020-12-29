Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года

Михаил Мишустин рассказал о задачах российской макроэкономики.

Кабинет министров России ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца 2021 года. Об этом в видеообращении рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Он записал приветственное слово для участников Гайдаровского форума.

В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что для сферы макроэкономики по-прежнему приоритетами останутся сохранение долговой и бюджетной устойчивости, а также обеспечение разумных размеров заимствований на рынке, сохранение низкой инфляции.

Ранее в Росстате рассказали, что по итогам декабря 2020 года инфляция по стране составила 4,9% в годовом выражении. В Минэкономразваития прогнозировало показатель в 4,6-4,8%.

Мишустин заявил, что застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода соцобъектов.

Видео: Youtube/РАНХиГС