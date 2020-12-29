Предыдущие структуры, курировавшие данные вопросы, упразднят.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что в структуре правительства появится семь новых департаментов. Также утверждены предельная численность государственных служащих и фонд оплаты труда. Появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Предыдущие структуры, курировавшие данные направления, упразднят.

Ранее Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих. Инициативу, по его мнению, можно реализовать с 1 января по 1 апреля 2021 года. Мишустин подчеркнул, что откладывать реформу государственного управления больше нельзя. Для её проведения будет создана специальная рабочая группа. По словам премьера, отстроить систему госуправления следует отстроить быстро и качественно - в соответствии с поручениями главы государства.

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