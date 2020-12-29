Мишустин заявил, что застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода соцобъектов

Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода социальных объектов, если строительство идёт с опережением графика. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьерами.

Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят социальные объекты. Михаил Мишустин, премьер-министр России

При этом оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета, в котором на данные цели заложено два миллиарда рублей.

Мишустин подчеркнул, что подобные методы позволит возводить объекты социальной инфраструктуры — такие как больницы, школы, детсады, - раньше срока.

Ранее мы писали, что власти выделили на поддержку МСП около 600 млрд рублей.

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