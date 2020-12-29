Власти выделили на поддержку МСП около 600 млрд рублей

По словам главы кабмина, в прошлом году предприниматели оказали поддержку всем тем, кто в ней нуждался.

Власти выделили на поддержку малому и среднему бизнесу (МСП) около 600 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая встречу с президентом ассоциации "Опора России" Александром Калининым.

Премьер подчеркнул, что власти зафиксировали более 4,5 млн фактов оказания господдержки за 2 года на сумму около 600 млрд рублей. Правительство убеждено, что программу необходимо продолжать.

Мы будем поддерживать и принимать самые необходимые решения, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и уверено и продолжали создавать новые рабочие места. - Михаил Мишустин, премьер-министр

Мишустин выразил благодарность Калинину за непростую работу, которую ведет "Опора России". Как подчеркнул Мишустин, организация очень активно взаимодействует с правительством.

Практически все меры, которые так или иначе предпринимаются государством для поддержки предпринимателей, малого бизнеса, обсуждаются активно с членами "Опоры" и практически ни одной такой меры мы не принимали без дискуссии. - Михаил Мишустин, премьер-министр

Политикам и "Опоре России" удалось оказать влияние на существенное сохранение занятости. Далее участники встречи вспомнили ряд мер поддержки, которые действовали и продолжают действовать до сих пор.

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Видео: Youtube/Россия 24