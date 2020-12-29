Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора театра "Современник" Игоря Попова.
Спустя некоторое время у Ахеджаковой подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Её госпитализировали в больницу, чтобы она находилась под наблюдением врачей. Продюсер актрисы Ефим Спектор рассказал РБК, что артистка уже три дня находится в больнице в стабильном состоянии.
Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате.
- Ефим Спектор, продюсер
Сейчас актрисе 82 года. Она несколько раз играла в театре "Современник". Известна по таким фильмам, как "Москва слезам не верит", "Служебный роман" и "Небеса обетованные". Кроме того, она принимала участие в съёмках фильмов режиссера Кирилла Серебряникова ("Изображая жертву" и "Лето").
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Фото: Кинопоиск
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