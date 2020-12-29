Неделю назад у Лии Ахеджаковой поднялась температура. Ей сразу же сделали тест на коронавирус.

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора театра "Современник" Игоря Попова.

Спустя некоторое время у Ахеджаковой подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Её госпитализировали в больницу, чтобы она находилась под наблюдением врачей. Продюсер актрисы Ефим Спектор рассказал РБК, что артистка уже три дня находится в больнице в стабильном состоянии.

Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате. - Ефим Спектор, продюсер

Сейчас актрисе 82 года. Она несколько раз играла в театре "Современник". Известна по таким фильмам, как "Москва слезам не верит", "Служебный роман" и "Небеса обетованные". Кроме того, она принимала участие в съёмках фильмов режиссера Кирилла Серебряникова ("Изображая жертву" и "Лето").

Ранее мы сообщили, что самый мощный за 80 лет снегопад обрушился на Мадрид.

Фото: Кинопоиск