Мишустин: вакцинация от COVID-19 снимет ограничения, которые мешали развитию экономики

Глава правительства рассказал об успехах России в вопросе вакцинации населения.

Михаил Мишустин заявил о том, что массовая вакцинация от COVID-19 снимет ограничения, которые мешали развитию экономики. Об этом глава правительства рассказал участникам Гайдаровского форума в рамках своего видеообращения. Чиновник выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка по стране будет постепенно улучшаться. Чиновник уверен, что прививочная кампания позволит сформировать полноценную защиту от новой болезни, которую вызывает инфекция COVID-19.

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабмина РФ напомнил, что Москва первой зарегистрировала вакцины от коронавируса, а также стала первой ее использовать. По мнению Мишустина, этот момент скажется на вопросе восстановления экономики. Правительство считает, что процесс пройдет значительно быстрее, чем у других стран.

Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года.

Видео: Youtube/РАНХиГС