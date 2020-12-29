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Мишустин заявил о необходимости новых мер по защите России от инфекций

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Глава кабмина отметил, что взаимодействие органов власти в этом вопросе играют решающую роль.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости новых мер по защите России от инфекций. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, нужно использовать опыт российской системы здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса. Глава кабмина отметил, что взаимодействие органов власти в этом вопросе играют решающую роль.

Ранее Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства.

Видео: Правительство России

Теги: здравоохранение, коронавирус, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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