Глава правительства напомнил о внедрении адресной поддержки населения.

Михаил Мишустин рассказал о социальном казначействе. Об этом глава правительства заявил в рамках видеообращения к участникам Гайдаровского форума. По мнению чиновника, данный инструмент, созданный правительством, необходим в качестве оперативной адресной помощи населению. Он позволят достигнуть одну из важнейших, по словам спикера, национальной цели.

Сейчас правительство создаёт инструмент, который называют социальным казначейством. Это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается. Её наличие – необходимый инструмент для снижения уровня бедности Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабмина РФ отметил, что механизм социального казначейства действует проактивно и направляет средства автоматически тем людям, которые получают соответствующее право на материальную поддержку от государства. Мишустин добавил, что средства люди будут получать также быстро, как это было сделано с президентскими новогодними выплатами семьям с детьми до восьми лет.

Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы.

Видео: Youtube/РАНХиГС