Михаил Мишустин назвал приоритеты в правительственной стратегии.

В России планируют запустить новый инвестиционный цикл. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал в видеообращении к участникам Гайдаровского форума. Известно, что государство запустит данный проект, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной оплатой труда.

Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник отметил, что основное внимание стратегии российского правительства уделено человеку. По словам Михаила Мишустина, все мероприятия кабинета министров направлены на улучшение качества жизни населения, включая развитие системы здравоохранения, улучшение жилищных условий качества окружающей среды.

Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным.

Видео: Youtube/РАНХиГС

