Жена погибшего в ДТП водителя посоветовала Ефремову меньше пить

Ирина Стерхова назвала отказ Ефремова от признания вины в смертельном ДТП "немужским поступком".

Гражданская жена погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова посоветовала Михаилу Ефремову меньше пить. Такое заявление россиянка сделала для Telegram-канала Life Shot. Ирина Стерхова отметила, что отказ артиста принять ответственность за гибель человека, скончавшегося из-за устроенной им автомобильной аварии, нельзя назвать мужским поступком.

Напомним, что 29 июля журналисты узнали о том, что Михаил Ефремов изменил позицию. Он не хочет признавать свою вину в произошедшей трагедии. Адвокат артиста заявил, что его клиент не предлагал семье покойного Сергея Захарова денежную компенсацию. Слушания по делу отложены на 30 июля. Они пройдут в Пресненском суде Москвы.

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом.

Видео: Telegram / Life Shot