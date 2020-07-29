Ефремов не предлагал семье погибшего в ДТП деньги

Слушание дела Ефремова перенесено на 30 июля.

Актёр Михаил Ефремов не предлагал семье погибшего в результате ДТП Сергея Захарова деньги. Об этом сообщил адвокат потерпевших Татьяна Головкина агентству "РИА Новости".

По её словам, он никаким образом не отправлял деньги семье Захарова. Другой защитник потерпевших Александр Добровинский рассказал, что готовит исков к артисту, которые он хочет подать на стадии предварительных слушаний. О сумме, указанной в исках, неизвестно.

Слушание дела Ефремова перенесено на 30 июля из-за того, что его адвокаты не явились на заседание.

Ранее мы писали, что лушания по делу Ефремова могут перенести на 5 августа.

Видео: YT / Гражданин Поэт