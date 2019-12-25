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Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Сегодня, 10:05
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matveyvn

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

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Ефремов читает книги, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура".

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о состоянии актёра Михаила Ефремова под домашним арестом после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Об этом пишет РБК.

По словам Пашаева, Ефремов до сих пор сильно напряжён и очень переживает по поводу случившегося ДТП. При этом актёр не читает новостей, не пользуется интернетом, не принимает лекарств. От алкоголя он также отказался.

Также Ефремов читает книги, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура".

Ранее мы писали, что потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей.

Теги: дело ефремова, ефремов, эльман пашаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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