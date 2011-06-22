СК завершил расследование по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева

По ходатайству военного следователя суд заключил экс-адвоката под стражу.

СК России завершил расследование по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Экс-авдоката обвинили в том, что он обманул Алексея Блиновского, который является мужем блогера Елены Блиновской. Отмечается, что Пашаев обещал освободить супругов от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. Сумма ущерба составила более 47 млн рублей. По ходатайству военного следователя суд заключил Пашаева под стражу.

Ранее мы соообщали, что в Курской области завершено расследование хищения бюджетных средств, выделенных на очистку реки Сейм.

Фото: Piter.tv