Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

В Курской области завершено расследование хищения бюджетных средств, выделенных на очистку реки Сейм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД,

По данным следствия, в 2019 году был заключен контракт стоимостью свыше 65 млн рублей на выполнение работ по очистке участка реки от поселка Клюква до Курска. Для контроля качества и объёмов работ была привлечена местная фирма. Отмечается, что подрядчик выполнил менее 20% предусмотренных проектом объемов работ по разработке донных отложений.

Обвиняемыми признаны представитель контролирующей фирмы, руководитель подрядной организации и его работник. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

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Видео: УМВД по Курской области.