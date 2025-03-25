В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу

Злоумышленник не смог объяснить следователям мотивов своего нападения на школьницу.

Мужчина, ударивший 12-летнюю девочку стеклянной бутылкой по лицу в Иркутской области, в настоящее время задержан и помещен в медицинское учреждение. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета в социальных сетях. Они пояснили, что преступление ранее было совершено на пешеходном переходе по улице Мухиной. Правоохранительные органы располагают видеозаписью с моментом произошедшего. В результате подозреваемого объявили в розыск. Теперь местный житель стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлена личность мужчины. Им оказался 37-летний иркутянин. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и принудительно помещен в медицинское учреждение. ГСУ СК РФ по региону

Содействие в розыске злоумышленника оказали неравнодушные граждане. Задержанный на допросе не смог объяснить сотрудникам МВД мотивы своего поступка.

В отношении потушивших Вечный огонь в Кингисеппе подростков возбудили уголовные дела.

Фото и видео: Telegram / Следком38