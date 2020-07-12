Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

Адвокат Ефремова заявил, что у потерпевшей стороны "аппетиты немаленькие".

Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 миллионах рублей Эльман Пашаев.

При этом потерпевшие заявили, что они будут требовать более 1 миллиона рублей. После аварии Ефремов заявил, что он признает свою вину и готов выплатить компенсацию семье погибшего.

Напомним, что 8 июня актер попал в смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона LADA Сергей Захаров получил травмы несовместимые с жизнью и умер в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Ранее мы сообщали о том, что суд взыскал с актера Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей.

Видео:Telegram / LIFE SHOT