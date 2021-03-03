Очаг залегал на глубине 10-12 км.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции. Об этом рассказали представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 21 километрах в юго-западном направлении от Элассона. Этот небольшой город находится севернее более крупного населенного пункта Лариса в центральной части страны.

Первые сведения о землетрясении говорили о магнитуде в 5,9, но позже уровень угрозы незначительно был повышен. Также изменились сведения о глубине залегания очага - с 10 до 12 километров.

Местные жители рассказали, что подземные толчки сильно ощущались в Ларисе, а также городских окрестностях, а также других регионах - от Афин до Салоников. После сильного толчка последовали афтершоки. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции.

Видео: Twitter/Xhildinho Z, Kamil Eryazar