В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в тувинском главке МЧС.
Землетрясение началось в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Также толчки ощущались в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл. Оперативные структуры и администрации районов приступили к обследованию социальных объектов. Пока разрушений и пострадавших нет.
Сейсмологи считают, что афтершоки до трех баллов ощущались еще на территории Красноярского края. Пострадавших и разрушений там тоже не обнаружено.
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Фото: pixabay
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