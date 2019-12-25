Первые толчки зарегистрированы в 8:37 по местному времени (3:37 мск).

В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в тувинском главке МЧС.

Землетрясение началось в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Также толчки ощущались в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл. Оперативные структуры и администрации районов приступили к обследованию социальных объектов. Пока разрушений и пострадавших нет.

Сейсмологи считают, что афтершоки до трех баллов ощущались еще на территории Красноярского края. Пострадавших и разрушений там тоже не обнаружено.

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