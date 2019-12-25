Стало известно, что думают в Кремле о памятнике на Лубянке

Власти хотят видеть на Лубянке монумент Александру Невскому.

Мэрия Москвы и Кремль определились с приоритетным вариантом относительно памятника на Лубянской площади. Об этом пишет "Русская служба Би-Би-Си" со ссылкой на чиновника, имеющего отношение к принятию решения по этому вопросу.

Собеседник издания подчеркнул, что памятник Дзержинскому поставили в парке "Музеон". Лубянской площади нужен свой монумент. Столичные власти поддерживают идею с Александром Невским. По крайней мере так считают в структурах московского правительства.

Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возвращении скульптуры является прерогативой городских властей. Раньше кандидатур было много. Сейчас их осталось всего две: князь Александр Невский и создатель Всероссийской чрезвычайной компании по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликс Дзержинский.

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