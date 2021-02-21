Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета

По словам доктора, важными критериями считается генетика, возраст и избыточный вес.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые следует употреблять людям с повышенной предрасположенностью к диабету второго типа. Об этом он заявил в эфире программы "Россия 1".

Мясников подчеркнул, что на возникновение заболевания могут оказывать влияние несколько факторов. Кроме того, важно учитывать массу тела и распределение жировых отложений. Специалист добавил, что большое количество жира на животе – признак нечувствительности к инсулину. Также важно учитывать вес ребенка при рождении. Недоношенные младенцы более склонны к диабету в будущем. Однако, правильное питание может уберечь от диабета.

Ранее мы сообщили, что Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников.

Видео: Youtube/Россия 1