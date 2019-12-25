Подземные толчки ощущались около Патры.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным экспертов, эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах в северо-восточном направлении от местного города Патры. Население данного пункта составляет порядка 168 тысяч человек. Также известно, что очаг землетрясения находился на глубине в два километра. В настоящее время уточняются сведения о пострадавших или погибших.

В Геологической службе США представили другие сведения о произошедшем в регионе землетрясении. По специалистам из центра, магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов. Они зафиксированы около 03:36 часов утра по местному времени (06:36 часов по московскому времени). Американцы уверены, что очаг подземных толчков находился на глубине в 10 км.

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек.

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