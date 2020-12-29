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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у российско-монгольской границы
Сегодня, 12:21
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lesjasap

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у российско-монгольской границы

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Подземные толчки ощущались в Иркутской области и Бурятии.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у российско-монгольской границы. О этом рассказали представители Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Известно, что подземный толчок зафиксирован в 07:51 по московскому времени около озера Хубсугул. В районе с 12 числа наблюдается сейсмическая активность.

Стоит отметить, что землетрясение ощущалось в Иркутской области, Бурятии. Подземные толчки в три балла чувствовали жители Иркутска, Ангарска, Шелехова. От 2 до 4 баллов - в Монды, Кырене, Орлике. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступали.

Иркутские сейсмологи зарегистрировали более 140 афтершоков с энергетическим классом более десяти.

В Испании произошла серия землетрясений.

Фото: Pixabay.com

Теги: бурятия, землетрясение, иркутская область, монголия, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Мировые новости,

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Ummu
Сегодня 12:44

Бог в помощь всем жителям, дай бог чтобы все наладилось. Терпения всем. 

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Albunty Outsics
Сегодня 13:25

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