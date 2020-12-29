Самые серьезные подземные толчки ощущались в Гранаде.

В Испании произошла серия землетрясений в районе города Гранада. По данным Национального географического института, магнитуда стихийного явления составила от 4 баллов и выше. В настоящее время подземные толчки не принесли серьезного ущерба. Известно, что поздно вечером 26 января зафиксированы землетрясения в районах Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму Педро Санчес, премьер-министр Испании в Twitter

Ситуацию прокомментировал мэр Гранады Луис Сальвадор. Он дал интервью телеканалу TVE. По мнению чиновника, обстановка "тревожная". Он призвал население соблюдать спокойствие.

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